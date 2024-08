Basket

SARONNO – Lunedì prossimo 19 agosto alle 19,30 ritrovo della prima squadra dell’Az Robur Saronno al Palaronchi di via Colombo per il primo allenamento della nuova stagione. Le sedute di training proseguiranno per tutta la settimana col medesimo orario mentre sabato 24 agosto alle 18 prima amichevole, a Seveso con Cantù (serie A2).

Dopo la trionfale stagione scorsa i roburini del presidente Ezio Vaghi sono neopromossi in serie B Nazionale, uno storico traguardo. Inadeguate le strutture sportivo cittadina ad ospitare le gare di questa categoria, gli incontri casalinghi dei saronnesi saranno disputati al Palaborsani di Castellanza. La nuova annata porterà i biancazzurri anche in Sicilia: nel girone sono inserite anche Agrigento, Ragusa e Capo d’Orlando, per il resto si annunciano trasferte – oltre che nel resto della Lombardia – anche in Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna. Si inizia nel weekend del 29 settembre. Una scadenza in vista della quale la società saronnese si sta preparando con grande impegno: il gruppo della scorsa annata è stato quasi per intero conferma, e non è mancato qualche nuovo innesto.

