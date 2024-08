ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – In un servizio del TgR Lombardia andato in onda nella giornata di ieri venerdì 16 agosto il sindaco Marco Giudici ha spiegato come ci siano degli operatori interessati a completare l’intervento e come, salvo imprevisti, i tempi potranno essere rapidi.

Nel servizio, di Maria Itri, montaggio Arianna Grandi, si parte ricostruendo la storia della due torri da 7 e da 14 piani di via Trieste incompiute dal 2006: il cantiere venne bloccato da un contenzioso tra banche e aziende e negli ultimi anni le torri sono rimaste lì. Spazio anche alle voci dei residenti che in più riprese hanno espresso preoccupazione per la presenza di ragazzi che si arrampicano sulle torri con il rischio di incidenti oltre che con schiamazzi nottetempo.

Il problema potrebbe però avere una rapida soluzione: “Ci sono operatori interessati a intervenire e terminare le opere in corso” ha annunciato il sindaco Marco Giudici ai microfoni Rai rimarcando come il progetto preveda anche volumetrie ridotte per i lotti rimanenti. L’operazione originariamente riguardava un progetto da 20 mila metri quadrati con un centinaio di appartamenti. Buone notizie anche sui tempi dell’operazione: “Sono abbastanza ottimista. Non dico che domani iniziano i lavori, ma la proprietà ci ha presentato un atto ricognitivo che porterà alla definizione del nuovo progetto”.

Sara Giudici – Giulia Ariti

