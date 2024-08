Città

SARONNO – E’ Edoardo Mazzucchelli referente di Saronno Civica il protagonista di oggi di “come va Saronno?” l’iniziativa de ilSaronno che chiede a tutti gli esponenti politici, dai consiglieri ai segretari di partito ai militanti, senza dimenticare i cittadini di fare il punto della situazione in città su com’è andato l’anno e cosa si aspettano a settembre.

1. Due cose per cui Saronno merita un plauso in questo 2024 e due cose per cui la rimanderesti a settembre

Sicuramente un plauso al rilancio delle periferie e, in particolare, del quartiere Matteotti con gli interventi di Via Amendola. La loro riqualificazione che prevede un’apertura sulla città permetterà una migliore fruizione da parte della cittadinanza e, dunque, anche una maggiore sicurezza dei luoghi. Altro plauso alle iniziative culturali della città mai così varie e numerose: arte, poesia, filosofia, cinema, musica, teatro. Soprattutto teatro che quest’anno ha quasi sempre fatto il “tutto esaurito”.

“Esami a settembre” per il tema della sicurezza. La problematica, seppur migliorata, non può dirsi ancora risolta nonostante il grande svolto profuso dal Sindaco.

2. Viabilità e mobilità: sono da sempre temi cruciali per Saronno. Negli ultimi mesi si sono aperti capitoli cruciali come il nuovo Pgtu, ma anche i primi provvedimenti del progetto smart parking da piazza Repubblica a via Parini. Come vedi la situazione?

L’amministrazione ha dimostrato di essere ben consapevole dell’importanza dei temi della viabilità e della mobilità per il Comune di Saronno. Lo studio di un nuovo Pgtu sul quale ci si sta confrontando costruttivamente in maggioranza va in questa direzione.

Anche la nuova distribuzione dei parcheggi sul suolo cittadino, la costruzione di strade ciclabili ed i lavori straordinari di rifacimento di molte strade saronnesi di questi giorni hanno lo scopo di migliorare la viabilità e la mobilità della città rendendola più vivibile soprattutto per chi preferisce la mobilità dolce.

La città si rende attrattiva anche in questo modo.

3. Quest’anno il tema più caldo è stato la sicurezza: dalle risse ai borseggi, dal servizio di Striscia la notizia al comitato per la sicurezza. Cosa serve alla città e ai saronnesi?

Il tema è certamente al centro dell’attenzione dei media e non solo per la città di Saronno. Come ho già detto. l’amministrazione si è impegnata su questo fronte sollecitando e collaborando con le istituzioni competenti (Ministero dell’Interno e Prefetto) affinché vi sia un intervento deciso soprattutto nella zona della stazione. Il possibile arrivo della Polfer, per il quale il Sindaco si è speso e si sta spendendo molto, potrebbe essere risolutivo.

Tuttavia, non è realistico immaginare di mettere un poliziotto ad ogni angolo della città. Una città viva e vissuta dai cittadini è il primo presidio contro la criminalità. Da questo punto di vista i numerosi eventi – estivi e non – promossi dall’assessore alla Cultura rappresentano la giusta strada da percorrere.

4. L’attrattività: è sicuramente una delle parole più usate nel dibattito cittadino: parlando di eventi, di commercio ma anche di cultura e di investimenti… come sta andando?

L’attrattività è certamente un tema sul quale l’amministrazione è impegnata. Al di là degli eventi, sui quali non ritorno, è in corso una valutazione per rendere la città meno congestionata, soprattutto nelle ore di punta, ed una nuova distribuzione dei parcheggi con il fine di rendere la città più vivibile e quindi attrattiva. Anche gli importanti investimenti sostenuti per la messa in sicurezza di Piazza Libertà e per la sistemazione dei diversi impianti sportivi della città vanno nella direzione di una città più fruibile per i suoi cittadini e per chi viene dai comuni limitrofi.

5. Novità di questo 2024 i toni sempre più aspri del confronto politico: dalle accuse di mancanza di trasparenza alla maggioranza a quella di polemiche sterili all’opposizione fino alla mancata collaborazione sulla mozione per la sicurezza e il consiglio comunale disertato dalle opposizioni. Clima da campagna elettorale che si avvicina? Stanchezza e nervosismo di uno scenario politico con problemi strutturali su entrambi i fronti? Come valuti la situazione?

Purtroppo i toni aspri nel confronto politico sono una costante a tutti i livelli dovuta ad una radicalizzazione del pensiero politico. Noi, come Saronno Civica, lista moderata di centro-sinistra, cerchiamo di distinguerci, mostrandoci proattivi e costruttivi, non solo nell’esercizio dell’azione politica, ma anche nella comunicazione, come avranno notato i nostri concittadini.

Certo che talvolta è difficile dialogare con chi si limita a criticare senza formulare alcuna proposta costruttiva per la città. Ciò nonostante Saronno Civica insiste nel voler dialogare con tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione.

6. Il progetto dell’ex Isotta, la querelle per lo stadio comunale e i cantieri aperti sono stati i temi caldi dell’estate saronnesi. Quali dovrebbero essere le priorità dell’agenda cittadina a settembre?

Il progetto Isotta, nella sua “versione ufficiale”, è stato presentato solo di recente. La maggioranza è ben conscia dell’impatto che tale progetto avrà sulla città di Saronno e dunque sono certo che l’amministrazione farà il massimo per intavolare con la proprietà un fattivo confronto già al rientro dal periodo estivo.

