GERENZANO – Per cinquant’anni, da quando aveva i figli piccoli all’ultima emergenza della pandemia, non ha mai rinunciato a trascorrere le proprie vacanze a Ronzo Chienis in Val di Gresta e qualche giorno fa, lo scorso 12 agosto, l’Hotel Martinelli che l’ha ospitata in tutti questi anni, il sindaco Gianni Carotta e il presidente dell’Apt Silvio Rigatti le hanno dedicato uno speciale riconoscimento.

Protagonista di un’inedita cerimonia Ernesta Franchi in Lucini che con la famiglia per cinquant’anni ha vissuto le proprie estati in Val di Gresta. Se la permanenza della gerenzanese è da record ci sono anche tante altre famiglie del saronnese dai Galli ai Verri sempre del comprensorio di Saronno.

Per la Ernesta Franchi un ricordo di questo momento: “Un fiore stilizzato in metallo prezioso realizzato da un artigiano orafo trentino, un anemone delle Alpi che ha come significato perseveranza e continuità”.

“E’ un piccolo ricordo del lago di Garda – ha detto il sindaco – un modo per continuare a fare bene e fare meglio con la presenza di chi sceglie il nostro comune”.

La cerimonia, che si è conclusa con un brindisi, ha conquistato anche i riflettori del Corriere della Sera che ha raccontato la storia della gerenzanese e del suo record.