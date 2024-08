Comasco

LOMAZZO – Il Comune di Lomazzo ha recentemente diffuso un comunicato per informare i cittadini riguardo alla gestione dell’avviso Tari (Tassa sui eifiuti) per l’anno 2024. In particolare, l‘amministrazione ha voluto rassicurare i contribuenti in merito a eventuali ritardi nella ricezione degli avvisi.

Nel caso in cui si verificassero rallentamenti nella consegna degli avvisi Tari, il Comune invita i cittadini a contattare direttamente l’Ufficio tributi al numero 0296941220. L’ufficio, a sua volta, provvederà a inviare una copia dell’avviso tramite email o a consegnarla brevi manu, garantendo così che ogni contribuente possa adempiere ai propri doveri fiscali senza disagi. Un aspetto significativo del comunicato è la precisazione che, in caso di ritardo dovuto alla ricezione dell’avviso, non verranno applicate more o sanzioni al tributo. Questa decisione sottolinea l’intento dell’amministrazione di non penalizzare i cittadini per eventuali inefficienze burocratiche, dimostrando un approccio comprensivo e attento ai bisogni della comunità.

Questo avviso si inserisce in un contesto più ampio di semplificazione e digitalizzazione dei servizi comunali, con l’obiettivo di migliorare l’accesso alle informazioni e facilitare il rapporto tra cittadini e amministrazione. Il Comune di Lomazzo conferma così il suo impegno nel garantire trasparenza e supporto costante ai propri residenti.

(foto archivio: il Municipio di Lomazzo)

