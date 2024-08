news

La meme coin Neiro ha visto un lancio sul mercato particolarmente entusiasmante per tutti gli investitori che avevano puntato sul token. Presentandosi inizialmente come un progetto meme molto simile a Doge, la narrazione di Neiro cercava di creare un legame con questo popolarissimo cagnolino, presentandosi come una sua sorella da lungo tempo perduta. Divenendo rapidamente un’icona nel panorama digitale, Neiro aveva già fatto parlare di sé, raccogliendo una nutrita community di seguaci sui principali social media.

Al lancio, lo scorso 29 luglio, il prezzo è salito molto velocemente, raggiungendo immediatamente un ATH circa una settimana dopo, all’inizio di agosto. Il token ha visto in quel momento un apprezzamento che ne ha portato il valore a 0,2933$, con un incremento superiore al 1200%.

Pur perdendo circa il 10% nella settimana successiva, NEIRO ha mantenuto comunque un prezzo elevato rispetto al costo di lancio, tanto da spingere alcuni analisti a valutare attentamente la situazione.

Neiro potrebbe essere una meme coin 100x?

La meme coin Neiro ha una liquidità bloccata e un’offerta di 1 miliardo di token, particolarmente bassa se consideriamo quella di altri progetti di questo tipo. Pertanto, ciò la qualifica come una criptovaluta potenzialmente redditizia. Analisti di settore come lo youtuber Drolby l’hanno quindi agganciata nel loro mirino, sostenendo che ci siano le premesse affinché questa veda un incremento 100x rispetto al valore attuale.

Una previsione che sembra legata a diversi aspetti. Come già detto, si tratta di una meme coin a bassa capitalizzazione, ma è fondamentalmente la testimonial della criptovaluta a generare consensi. Non è raro d’altronde che una mascotte canina spinga gli investitori a optare per una meme coin, aggiungendola al proprio portafoglio. Basta pensare ad altre criptovalute di questo segmento che hanno ottenuto un notevole successo sulle stesse basi, come DOGE e SHIB.

Sebbene sia presto per stabilire se NEIRO godrà di questo incremento o non troverà il supporto dei trader, c’è da sottolineare, comunque, che il sentimento è particolarmente positivo.

E come spesso accade, questo influenza anche altre meme coin del settore, che potrebbero vedere degli apprezzamenti significativi, soprattutto quelle che non sono state ancora lanciate sul mercato, come Shiba Shootout. Un altro progetto a tema canino che devia però dalla semplice natura meme e punta piuttosto sul segmento dei Play-to-Earn, in costante crescita.

Shiba Shootout si avvicina a 1 milione di dollari in finanziamenti

Mentre NEIRO fa parlare di sé in tutti gli spazi cripto, la prevendita di Shiba Shootout continua in maniera sostenuta e il progetto ha quasi raggiunto il traguardo del milione di dollari. Si tratta di una meme coin che sta costruendo una solida community tramite la pagina ufficiale X, che condivide meme a tema, e il canale Telegram che vanta oltre 5.000 membri.

D’altronde, pur trattandosi di un progetto P2E, ha sempre posto fin dall’inizio una forte enfasi sul senso di comunità. La narrazione del progetto vede infatti tutti i trader come i fidi assistenti dello sceriffo Shiba, che combatte i criminali con il suo lazo blockchain e rende più sicura la città Shiba Gulch. Il mondo digitale si arricchisce quindi di questo panorama che ricorda le lande desolate e assolate del vecchio West, nel quale si muovono pistoleri letali alla ricerca di facili guadagni.

A stabilire una netta linea di demarcazione tra Shiba Shootout e un token come Neiro, però, è l’app scaricabile su smartphone. Già disponibile per Android e iOS, il gioco ufficiale di Shiba Shootout sarà presto disponibile anche su Web3 e i trader potranno così mettere a frutto il token nativo SHIBASHOOT per migliorare le abilità del proprio pistolero canino. Gli investitori puntano a una capillare diffusione della valuta, al fine di ottenere così potenziali ritorni dall’apprezzamento del token.

Poiché il progetto è ancora nella fase di prevendita, è possibile acquistare SHIBASHOOT a un costo vantaggioso di 0,0199$. I primi investitori sono quelli che possono ottenere potenzialmente guadagni migliori in fase di quotazione del token. Non bisogna poi dimenticare che è possibile usufruire del protocollo di staking, con APY del 1004%. Dati i precedenti di Neiro, non è da escludere che anche questo progetto Play-to-Earn a tema canino riesca a far breccia nel segmento, vedendo apprezzamenti significativi e remunerativi.

