Calcio

ORIGGIO – La polisportiva Airoldi Origgio ha avviato una campagna di reclutamento per ampliare il proprio organico di calciatrici, rivolto soprattutto alle nuove generazioni.

L’annuncio è rivolto alle giovani atlete nate negli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, interessate a far parte della squadra Juniores Femminile. L’iniziativa rappresenta un’opportunità per le ragazze appassionate di calcio di entrare a far parte di una realtà sportiva dinamica e in crescita: la squadra è affiliata alla prestigiosa Parma Calcio Academy, offrendo così un percorso sportivo significativo.

Per ulteriori informazioni e dettagli sull’iscrizione, è possibile contattare Carlo Ambrogio, responsabile del settore femminile della società di Origgio, al numero 335 823 4739.

(in foto archivio: il centro sportivo di Origgio di via Vivaldi dove la polisportiva si allena)

17082024