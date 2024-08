news

Il prezzo di SUI ha superato 1 dollaro per la prima volta da metà giugno, registrando un aumento settimanale di quasi il 50% e guidato dal lancio di Sui Trust di Grayscale. Nonostante ciò, il token ha poi corretto, oggi in calo di quasi il 5% e fermo a $0,9236.

Qualche giorno fa, infatti, l’RSI elevato ha indicato una situazione di ipercomprato per l’asset, che ha infatti perduto quota. Dove si dirigerà SUI nel prossimo futuro? Intanto PEPU sembra essere il prossimo token pronto a esplodere, dopo aver raggiunto $8,7 milioni nella sua prevendita in un tempo record.

SUI tocca quota $1 grazie al Sui Trust di Grayscale

Sui (SUI) è stato tra le poche criptovalute leader di qualche giorno fa, infatti il suo prezzo ha registrato un aumento impressionante di oltre il 9% su scala giornaliera e di un enorme 70% su base settimanale, raggiungendo quota circa $1.

Il prezzo di SUI ha iniziato la sua significativa ascesa la scorsa settimana, poco dopo il lancio, da parte di Grayscale, del Sui Trust, focalizzato esclusivamente sull’investimento nell’asset sottostante. La società ha inoltre introdotto un Bittensor Trust.

“Con il lancio di Grayscale Bittensor Trust e Grayscale Sui Trust, continuiamo a fornire agli investitori prodotti che consentono l’accesso a token all’avanguardia, nella continua evoluzione dell’ecosistema crypto”, ha affermato l’azienda.

Il rally dell’asset ha attirato l’attenzione di molti esperti del settore: Raoul Pal, fondatore e CEO di Real Vision, ha recentemente descritto Sui come “l’innovativo ecosistema blockchain completo, ultraveloce L1, super efficiente, nato dal progetto Diem di Meta”. Inoltre ha affermato che SUI è sul suo schermo radar come “uno dei potenziali cavalli più veloci nella corsa”.

Anche l’utente di X, Andrew Kang, ha espresso la sua opinione in merito, sostenendo che la combinazione di alcuni fattori importanti suggerisce “sviluppi interessanti imminenti per SUI”: tra questi ci sono l’interazione di Pal o l’azione aggressiva dei prezzi del token senza pullback.

Tuttavia, circolano alcune voci secondo le quali alcuni utenti di X sarebbero stati pagati per sostenere SUI: Altcoin Sherpa ha detto che se ciò fosse vero, probabilmente sarebbe accaduto in quanto “questo token sembra piuttosto buono”.

Tuttavia, l’analista ha ricordato la possibilità (poi verificatasi) di potenziali problemi a breve termine, sostenendo che il prezzo deve superare la media mobile esponenziale (EMA) a 200 giorni per continuare il trend rialzista.

SUI corregge del 5%

SUI ha corretto del 5% nelle ultime 24 ore, portandosi a $0,9236, ma potrebbe essere destinato a crollare nel prossimo futuro, dato che il Relative Strength Index (RSI), che misura la velocità e il cambiamento dei movimenti dei prezzi, sta proprio a simboleggiare una situazione simile.

L’oscillatore del momentum varia infatti da 0 a 100 poiché un rapporto superiore a 70 segnala che l’asset è ipercomprato. A sua volta, questo potrebbe indicare che il prezzo potrebbe subire una correzione ulteriore oltre alla presente, se la situazione non cambia.

In effetti oggi sono crollati anche il volume di scambi, con -35%, e il market cap, che è sceso di oltre il 5%.

Pepe Unchained vola a $8,7 milioni in prevendita: può fare meglio di SUI?

Mentre anche Bitcoin riprende quota, Pepe Unchained continua ad andare forte nella sua prevendita che ha superato $8,7 milioni, rendendo PEPU un token che, con ogni probabilità, esploderà con il listing.

Il progetto di realizzare una blockchain layer 2, che offra vantaggi e minori problemi, come accade per la layer 1, che in questo caso è Ethereum, ha quindi fatto breccia nell’immaginario degli investitori, che credono fermamente nel potenziale di questo progetto.

Non sono solo vantaggi come le transazioni più veloci o il pagamento di tasse molto più basse a portare la prevendita a questi livelli, ma anche il meccanismo di staking, che permette di guadagnare introiti passivi già durante la presale e che ha un APY molto alto, al momento del 225%.

PEPU, il token nativo del progetto, è venduto per $0,0090901 al momento, una cifra che tende a salire con il passare alle fasi successive, quindi chi prima investe più probabilità ha di ottenere introiti maggiori.

Chi vuole partecipare alla prevendita, può collegare il suo crypto wallet alla pagina ufficiale di Pepe Unchained e utilizzare ETH, USDT, BNB o una carta di credito/debito bancaria per comprare i token PEPU.

Per restare aggiornati sulle novità del progetto, è inoltre possibile seguire Pepe Unchained su X e Telegram.

