Cronaca

SARONNO – Ai piedi del monumento “No wars” recentemente collocato dal Comune in piazzetta Schuster sono entrati in azione i “soliti” ladri di biciclette, che nell’occasione hanno portato via la ruota di una bicicletta, che era legata alla vicina rastrelliera.

Un episodio accaduto ieri sera e del quale si parla molto sul web, perchè si tratta dell’ennesima volta che le bici vengono presi di mira in zona centrale a Saronno. A volte sparisce l’intera vettura, altre volte svanisce solo qualche accessorio oppure una delle ruote, come in questo caso.

Suì social anche una eloquente immagine di quel che è successo nella serata di ieri.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: i resti della bici presa di mira dai ladri nei pressi del monumento No wars di piazzetta Schuster)

17082024