SARONNO – Vuoi andare in via Roma? Il navigatore ti porta dritto in via Alliata dall’altra parte della città. Provare per credere, per chi utilizza Google maps, evidentemente in questo caso alla prese con un piccolo “bug”.

Insomma, se si è diretti in via Roma, che si sviluppa fra il centro cittadino e la periferia est, si viene “rimbalzati” in via Alliata, che è la strada che si incrocia con via Volonterio, periferia nord: ci si trova ai margini del residenziale quartiere Prealpi, ad una distanza di circa mezz’ora di cammino a piedi ed una decina di minuti in auto, sono complessivamente due chilometri e mezzo.

In passato un problema sul popolare navigatore era quella rappresentato da via Grieg, tagliata in due da un sottopasso unicamente ciclopedonale ma dove venivano indirizzare anche le auto, anni fa era anche capitato che una piccola utilitaria rimanesse incastrata e dovessero intervenire i vigili del fuoco: un errore sulla mappa che era stato successivamente corretto.

(foto archivio: la “vera” via Roma)

17082024