SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Forza Italia Solaro in merito al comunicato dell’assessore ai Lavori Pubblici, Christian Caronno “in cui si attribuisce il merito di un lavoro che appartiene a Forza Italia”.

Riteniamo doveroso informare i cittadini di come lo scorso 15 dicembre, a seguito del collaudo della pista ciclabile di fronte al McDonald’s, sita in via Varese, l’Amministrazione del Comune di Solaro (rappresentata dal tecnico comunale ) ha dichiarato: di non avere osservazioni da fare riguardo ai lavori e alle operazioni di collaudo, accettando le opere secondo i termini della convenzione in oggetto.

Lo scorso 2 gennaio, successivamente al collaudo, Alfredo Puzzello, consigliere del gruppo consiliare “Forza Italia”, ha presentato un’interrogazione sulla realizzazione della pista ciclabile nella zona McDonald’s, regolarmente protocollata con numero 0000026.

L’11 gennaio durante il consiglio comunale, il consigliere Puzzello ha interrogato l’assessore ai lavori pubblici sulle norme di sicurezza della pista ciclabile, che, secondo Forza Italia, non erano sufficienti o non rispettate. L’assessore ha replicato che il collaudatore ha certificato il progetto, accettato da Anas, rassicurando che l’opera è in regola.

Considerato tutto questo, se l’assessore avesse avuto riserve, non avrebbe dovuto approvare l’opera un mese dopo il collaudo. A seguito, anche del nostro scritto ad Anas, ha invece ricevuto nuove prescrizioni per rendere l’opera conforme e le ha accettate (es. installare barriera stradale classe H2/BL o in alternativa un spartitraffico fisicamente invalicabile).

Qual era la fretta di collaudare un’0pera senza i dovuti controlli?

Ad oggi, Forza Italia non può tollerare ulteriori dichiarazioni mendaci, finalizzate unicamente a prendersi meriti che non appartengano all’attuale Amministrazione. Questa mancanza di onestà nel riconoscere i meriti di un’opposizione che, grazie al suo operato, da piena voce alla democrazia e vigila per il bene dei cittadini, è inaccettabile.

