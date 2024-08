Città

SARONNO – In questi ultimi giorni sono arrivate altre cartoline dell’iniziativa “Gli ultimi dei romantici delle cartoline” organizzata per la seconda estate da IlSaronno. In particolare è arrivato un saluto dall’Albania da un lettore che si è concesso una vacanza con l’intera famiglia oltre una dozzina di persone. C’è chi ha usato una cartolina per farci sapere che legge ilSaronno e resta informato sulla vita cittadina anche dalle Dolomiti (precisamente da Bellamonte a 1372 metri).

Un apprezzamento per l’iniziativa arriva da chi ha deciso di passare le proprie vacanze alle Isole Tremiti in Puglia. Ha scelto per noi e ci ha inviato un’immagine di Caprara.

Cartolina originalissima per una lettrice di Lomazzo che ci ha inviato l’immagine di una carta “d’altri tempi” con tanto di galline davanti all’ingresso. A rendere ancora più unico l’immagine il fatto che sia una rara cartolina di Appiano Gentile.

Mentre siete in gita, in viaggio o in vacanza, riscoprite il fascino di cercare una immagine stampata, di scriverle dietro un messaggio senza usare tasti, di ricordare in indirizzo reale, di trovare un francobollo e una cassetta per imbucare. Siamo rimasti in pochi, è vero, a far vivere questa tradizione antica. Ricordo qui un mio anziano collega, ben noto ai nostri lettori, che da sempre saluta IlSaronno spedendo una cartolina da dove viaggia. Con lui ho valutato questa idea di rilanciare un modo di comunicare che resiste comunque al tempo.

Siete anche voi nel team #gliultimiromanticidellecartoline? Mandatecene una

ilSaronno – Sara Giudici

via Diaz 21

20020 Solaro (Mi)

Tra le cartoline arrivate entro il 20 settembre le 3 che emozioneranno di più la redazione riceveranno una tote bag (borsina di stoffa) de ilSaronno.

Se temete disguidi postali etc potete anche inviarci una foto della cartolina (fronte e retro) via whatsapp al + 39 3202734048.

