iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del comune di Castiglione Olona relativo alla lotta contro l’abbandono di rifiuti.

Il sindaco di Castiglione Olona, Giancarlo Frigeri, è impegnato nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti, un problema che minaccia di danneggiare il paese e renderne difficile la gestione.

Sono state individuate due aree critiche dove il degrado inizia a risultare inaccettabile: lungo la strada provinciale in un’area privata, e nella zona degli orti urbani.

Diversi sono i cittadini che aspettano di poter ottenere un orto, ma non tutti coloro che lo hanno già ricevuto lo mantengono come dovrebbero e non tutti gli affidatari curano a dovere il loro appezzamento comunale.

Un altro punto critico riguarda i sacchi della spazzatura domestica gettati nei cestini pubblici che sta diventando un problema crescente.

L’Amministrazione, che da tempo si occupa di questa battaglia, ha recentemente messo in atto una serie di azioni di ripulitura, bonifica e controlli e sta lavorando per mantenere Castiglione Olona pulita e decorosa, cercando di evitare situazioni intollerabili.