iltra2

CASTIGLIONE OLONA – “Si informa la cittadinanza che sono stati ricollocati i cartelli per istituire il divieto di transito per i veicoli a motore in via Delle Madonne, nel tratto boschivo posto all’interno del Parco sovracomunale dell’Rto (Rile – Tenore – Olona) a seguito della reintroduzione ordinanza 27 del 30 maggio 2023”, così scrive il comune di Castiglione Olona sulla propria pagina Facebook.

“Dal divieto di circolazione sono esclusi i veicoli condotti dai residenti nelle vie Fabio Filzi e Delle Madonne, dai proprietari o affittuari di terreni agricoli ricompresi nel tratto chiuso al traffico veicolare, oltre a quelli di pronto soccorso e forze di polizia”, conclude.

(foto dalla pagina Facebook di Castiglione Olona: il divieto di transito nel tratto boschivo del parco Rto)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti