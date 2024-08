Altre news

SARONNO – Oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, che si attenueranno in serata lasciando spazio a qualche schiarita. Sono previsti circa 3 mm di pioggia nelle prossime ore. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, mentre la minima sarà di 20°C, con lo zero termico a 3815 metri. I venti saranno assenti al mattino, e nel pomeriggio saranno deboli, provenienti da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente, secondo 3BMeteo.

Un’area di bassa pressione sta influenzando la Regione, determinando una giornata di maltempo con piogge e acquazzoni, soprattutto al mattino. Sulle basse pianure occidentali, i cieli saranno molto nuvolosi con deboli piogge, che si attenueranno temporaneamente nel pomeriggio, ma riprenderanno in serata. Sulle basse pianure orientali, cieli coperti con piogge deboli persistenti per l’intera giornata; sulle pedemontane-alte pianure, i cieli saranno molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e temporali, seguiti da un temporaneo assorbimento dei fenomeni al pomeriggio e nuove piogge deboli in serata. Sulle Prealpi occidentali, ci saranno cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci temporaleschi al mattino, attenuandosi nel pomeriggio e con schiarite in serata; sulle Orobie, il tempo sarà molto nuvoloso con piogge e rovesci temporaleschi, seguiti da schiarite in serata; sulle Prealpi orientali e Alpi Retiche, i cieli saranno coperti con piogge e temporali, in assorbimento dalla sera. I venti saranno deboli dai quadranti nord-occidentali, in rotazione verso quelli occidentali, con lo zero termico intorno ai 3800 metri.