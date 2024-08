Comasina

CESANO MADERNO – Grande partecipazione l’altro giorno in occasione della Festa del Pasqué organizzata come ogni anno a Ferragosto anche grazie all’impegno dei bravissimi volontari.

In molti, ricordano dal Comune, “hanno assistito alla Santa Messa celebrata davanti alla chiesetta della Beata Vergine del Transito in piazza Arese. Poi il via al programma della giornata con il rinfresco, la processione dopo la funzione serale, l’anguriata e la ghiacciolata”.

Rimarcano i responsabili dell’Amministrazione civica cesanese: “Si tratta di u na tradizione molto sentita in città, che unisce identità, divertimento e condivisione, coinvolgendo tantissimi concittadini”.

(foto: un momento dell'evento)

18082024