ilSaronnese

TURATE – Pubblichiamo la nota del comune di Turate relativa ai dati sul gioco d’azzardo.

Da approfondimenti legati alla diffusione del gioco d’azzardo sul nostro territorio, è emerso un dato: i turatesi, complessivamente, spendono più di 6 milioni di euro all’anno per lotterie, gratta e vinci, slot machine e scommesse di vario genere (800 euro pro capite all’anno per ciascun cittadino maggiorenne).

La cifra è molto alta e tra l’altro non tiene conto di quanto viene speso per gli stessi giochi da casa propria, giocando online.

Questo fenomeno è motivo di preoccupazione, per il rischio di disagio economico e sociale che il gioco d’azzardo può causare soprattutto alla situazione finanziaria delle nostre famiglie.

E’ motivo di perplessità, se confrontiamo questa spesa con il valore delle entrate tributarie che finanziano tutti i servizi comunali (servizi sociali, sostegno alle persone fragili, manutenzioni strade, pulizia del territorio, iniziative per le Scuole, spese per tutto il personale che lavora per il Comune, ecc.), pari a circa 3 milioni di euro all’anno (1,2 milioni di euro per la Tari, 1,6 milioni di euro per l’Imu), circa 350 euro pro capite per ciascun cittadino maggiorenne.

In sintesi: alla luce di questi dati, per i Turatesi, la spesa per il gioco d’azzardo è più del doppio di quanto versano ogni anno al Comune per finanziare tutti i servizi pubblici di cui beneficia ciascun cittadino.

(foto d’archivio da Wikipedia)