Città

SARONNO – Verde e maleodorante appello per la fontana del Molino Canti a Saronno.

Diverse e per molti versi opposte le segnalazioni che sono arrivate negli ultimi giorni dai quartieri saronnesi alle prese con problemi legati all’illuminazione pubblico. Il primo problema riguarda via Monte Pasubio: nell’arteria del quartiere Prealpi i lampioni dell’illuminazione pubblica sono accesi 24 ore su 24, notte e giorno, ormai da diversi giorni. Residenti ed anche qualche passante hanno segnalato il problema all’Amministrazione ma al momento non è ancora stata trovata una soluzione.

In un servizio del TgR Lombardia il sindaco Marco Giudici ha spiegato come ci siano degli operatori interessati a completare l’intervento e come, salvo imprevisti, i tempi potranno essere rapidi.

Gerenzano, la famiglia Lucini premiata per i cinquant’anni di vacanze nello stesso hotel del Trentino.

18082024