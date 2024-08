news

Crypto All-Stars (STARS) è un progetto che in poco più di 48 ore dal lancio ha già ottenuto un supporto notevole da parte dei trader. Con più di 400.000 dollari in prevendita, si configura come una delle presale più interessanti del momento. Sta acquisendo sempre maggior trazione anche tramite i canali ufficiali della community, come la pagina ufficiale X.

I primi investitori che vogliono acquistare i token al prezzo di 0,0013855$ possono sfruttare la nostra guida per accedere a questo prezzo vantaggioso il prima possibile. Infatti il costo del token salirà durante la prevendita e partecipare ora significa assicurarsi dei potenziali ritorni al momento della quotazione sui principali exchange.

Procedura per l’acquisto di STARS, il token del progetto

Al fine di eseguire la procedura di acquisto, i trader interessati avranno bisogno di due strumenti: un wallet e una tra le criptovalute compatibili. Chi dispone già di uno tra i wallet supportati dal progetto, può passare direttamente alla fase di acquisto delle criptovalute. I neofiti, invece, possono capire come ottenere un wallet partendo dal primo passaggio in basso.

Passaggio 1 – La creazione di un wallet

Per poter ottenere un wallet basta semplicemente scegliere uno tra quelli compatibili e poi scaricare l’applicazione o l’estensione browser. Potete disporre di Wallet Connect, Best Wallet, Metamask o Coinbase Wallet, questi sono infatti quelli che il progetto ha indicato come compatibili.

Crypto All-Stars consiglia nello specifico Best Wallet, ma potete usarne uno qualsiasi di quelli indicati, anche Metamask che si rivela molto semplice. Dopo aver ottenuto l’estensione desktop o l’app, create il wallet e salvate la frase di recupero che questo vi fornirà.

Passaggio 2 – L’acquisto di criptovalute

Questo passaggio non è strettamente necessario, per esempio i trader che vogliono acquistare STARS usando la carta di credito non avranno bisogno di acquistare criptovalute da inviare al proprio wallet. Tuttavia, per completezza di informazioni, vi segnaliamo che Crypto All-Stars accetta anche USDT, ETH e BNB. Se decidete di acquistare uno o più degli asset indicati tramite gli exchange principali, dovrete poi inviare le criptovalute sul vostro wallet. In caso utilizziate Metamask la procedura è decisamente semplificata, pertanto lo consigliamo come strumento per l’operazione.

Passaggio 3 – Il collegamento del wallet

Con il wallet pronto ed eventualmente carico di criptovalute, non resta che collegarlo al progetto. Assicuratevi di recarvi sul sito ufficiale di Crypto All-Stars, evitando siti che potrebbero sembrare simili ma in realtà non sono affiliati con il progetto originale. Potete raggiungere la prevendita in maniera sicura con il link sottostante.

Ora cliccate sul pulsante che trovate in alto a destra con scritto “Acquista ora”. Scegliete il wallet di cui disponete tra quelli in lista e seguite la procedura guidata per il collegamento.

Passaggio 4 – Acquisto STARS

Non resta altro da fare che procedere con l’acquisto di token STARS. Sempre dalla pagina principale della presale potete indicare sia il numero di STARS che volete acquistare, sia il quantitativo di criptovalute che volete spendere per la transazione. L’importante è scegliere il pulsante corretto in base alla cripto da utilizzare. Come già detto, potete selezionare ETH, USDT, BNB o anche carta di credito.

Per terminare l’operazione dovrete accedere al vostro wallet e confermare la transazione. Questo finalizzerà l’ordine dei token indicati.

Passaggio 5 – Riscattare i token (alla fine della prevendita)

Prima di poter ottenere i vostri token STARS, dovrete attendere la fine della presale. Quando ciò avverrà potrete accedere nuovamente al sito e richiedere il trasferimento dei token acquistati. Questi verranno quindi inviati al vostro wallet a eccezione delle ricompense di staking, qualora li abbiate bloccati. Quelle infatti verranno distribuite a cadenza regolare in base al tasso dinamico indicato nella sezione “staking”.

Crypto All-Stars si sta già qualificando come un progetto dalle elevate potenzialità, principalmente perché permetterà, grazie alla sua MemeVault, di posizionare in staking anche meme coin differenti da STARS, tra cui rientrano anche Dogecoin, Pepe coin e molte altre, per un totale di 11 token differenti. Consentendo così ai trader di mettere a frutto le meme coin inutilizzate nel proprio portafoglio. Un’idea alternativa che potrebbe, infine, rivoluzionare il segmento.

