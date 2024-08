Città

SARONNO – Il Comune di Saronno ha annunciato che, nelle notti tra il 19 e il 20 agosto e tra il 20 e il 21 agosto, verranno effettuati interventi di dezanzarizzazione adulticida nei parchi e nelle aree verdi comunali.

Queste operazioni mirano a ridurre la presenza di zanzare adulte, migliorando così il comfort e la sicurezza dei cittadini durante la stagione estiva. L’amministrazione comunale invita i residenti che vivono nelle vicinanze delle aree verdi e dei parchi a prendere alcune precauzioni durante le notti interessate dagli interventi.

In particolare, si raccomanda di tenere chiuse porte e finestre, di non esporre all’esterno cibo per animali e di evitare di lasciare la biancheria stesa all’aperto. Queste misure contribuiranno a prevenire possibili inconvenienti legati all’uso dei prodotti utilizzati per la dezanzarizzazione.

Il Comune si scusa per eventuali disagi causati da queste operazioni, sottolineando l’importanza di tali interventi per garantire un ambiente che sia più vivibile e sicuro per tutti.

