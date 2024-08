VARESE – “Ogni settimana, in Lombardia, oltre tre persone perdono la vita sul luogo di lavoro. Questi numeri sono inaccettabili e pongono una questione urgente: la salute e la sicurezza sul lavoro devono essere una priorità assoluta per Regione Lombardia”. Lo fa notare Samuele Astuti, esponente varesotto del Pd e consigliere regionale.

La formazione è un ambito di competenza regionale, e siamo orgogliosi di aver fatto approvare in Consiglio regionale un ordine del giorno che mira a rafforzare il controllo e la serietà nell’erogazione dei corsi di formazione in Lombardia. Vogliamo assicurarci che ogni lavoratrice e ogni lavoratore riceva la preparazione adeguata per operare in sicurezza.