SARONNO – I numeri parlano chiaro: l’attenzione e la devozione per la Beata Vergine dei Miracoli e per il beato Carlo Acutis sono in netta crescita come il numero di pellegrinaggi che si registrano nell’edificio di culto più amato di Saronno.

Nel 2020 anno giubilare i pellegrinaggi erano stato 58 e già l’anno scorso, anno giubilare straordinario del Santuario per la posa della prima pietra, si era registrato un piccolo incremento con 60 comitive.

Quest’anno a partire da febbraio, mese in cui è arrivata la reliquia di Carlo Acutis si è registrato un nuovo boom tanto a luglio è già stato superato il numero di 60.

“Accanto ai tradizionali pellegrinaggi mariani di gruppi e parrocchie – spiega don Massimiliano Bianchi che segue il santuario – sono arrivate anche scuole, gruppi di catechismo, gruppi famiglia e ritiri legati alla presenza della reliquia di Acutis. Una devozione molto sentita e visibile anche concretamente. L’area davanti al patrono degli studenti e di internet è sempre quella dove ci sono più candele accese”.

E del resto i nuovi gruppi di pellegrini sono altrettanto visibili: sempre più spesso si vedono gruppi di giovani o famiglie che si fermano per un momento di riflessione o preghiera nell’area dedicata ad Acutis: “Li incontro spesso anche al termine della messa quando mi fermo in fondo alla chiesa” continua il religioso.

E non solo sono sempre più numerose anche le presenze ai momenti di preghiera: “C’è un ventaglio di proposte decisamente variegato e diversi appuntamenti come la novena dell’Assunta o il mese dedicato ad Acutis hanno ottenuto tantissime presenze. Per alcuni eventi a luglio erano presenti più fedeli che alla messa di natale”.

