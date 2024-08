Cronaca

SARONNO – Sono in corso le indagini della polizia locale per risalire a chi, nella notte tra lunedì e martedì scorso abbia abbattuto la segnaletica tra via Tommaso Grossi e la rotatoria con via Pagani.

A segnalare l’accaduto la mattinata dopo alcuni residenti che hanno contattato il comando di polizia locale visto il cartello “steso” a terra. Palo e segnaletica non sembrano aver riportato particolari danni solo sono stati “abbattuti”. L’ipotesi è che all’origine di tutto possa esserci stato un incidente con una vettura che ha urtato il palo e che poi si sia dileguata nella notte. Ora sarà la polizia locale che tramite le immagini della videosorveglianza e magari qualche testimonianza di residenti o automobilisti di passaggio cercherà di fare chiarezza sull’accaduto.

