Cronaca

SARONNO – Il fratello era andata a trovarla ma lei non rispondeva al campanello e al citofono così l’uomo ha dato l’allarme facendo accorre i vigili del fuoco e la polizia locale. E’ l’intervenuto realizzato ieri mattina, sabato 17 agosto, in via Miola dove un’85enne residente in un appartamento al settimo piano non dava notizie di sè e non rispondeva alle chiamate.

Così i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno arrivati sul posto sono entrati in casa dal balcone.

Per farlo sono partiti dal tetto e con la scala a ganci (debitamente in sicurezza con l’ausilio di corde) hanno raggiunto l’appartamento della donna. La saronnese era stata vittima di una caduta. Per lei poche conseguenze solo un grande spavento. Il personale sanitario della Croce Azzurra di Cadorago inviata sul posto dalla centrale operativa Areu ha presto le prime cure alla donna prima di trasferirla in codice verde all’ospedale di Saronno per gli accertamenti nel caso.

