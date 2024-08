Città

SARONNO – La polizia locale di Saronno non si occupa sono di pratiche amministrative, controlli e sanzioni. Spesso si occupa di fornire alla città e più nel dettaglio ai cittadini piccoli grandi aiuti in momenti di difficoltà.

Ne è esempio la disavventura capitata ad alcuni inquilini di un palazzo in via Stra’ Favia dove giovedì si è rotto l’ascensore. Un problema non da poco in un edificio in cui vivono alcune persone anziane ed alcuni disabili. Una condomina si è incaricata di chiamare la società che si occupa della manutenzione. Purtroppo per un problema tecnico il suo telefono non era abilitato a chiamare quel numero. Non sapendo cosa fare a chiesto aiuto al comando di piazza Repubblica.

Alla centrale operativa hanno contattato la società che si occupa della manutenzione sottolineando l’urgenza dell’intervento e poi hanno ricontatto la saronnese per rassicurarla sulla segnalazione effettuata. Questo è uno dei tanti interventi che gli agenti e la centrale svolgono in aiuto della popolazione anche e soprattutto nel periodo estivo.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti