Softball

SARONNO – Prende il via domani la Coppa delle Coppe di softball a Haarlem, nei Paesi Bassi, con la partecipazione dell’Inox Team Saronno, che rappresenterà l’Italia dopo aver vinto per la terza volta consecutiva la Coppa Italia.

La squadra, guidata dal presidente Massimo Rotondo, è partita sabato scorso alla volta dell’Olanda, viaggiando con alcuni pulmini. Attualmente, il team si trova in una struttura vicino ad Amsterdam per il ritiro pre-torneo, con l’obiettivo di curare ogni dettaglio in vista della competizione, dove le possibilità di arrivare fino in fondo sono concrete. Nelle ultime settimane, l’Inox Team Saronno si è ulteriormente rafforzato con l’arrivo delle italo-americane Christina Toniolo e Isabella Dayton, che militano anche nella Nazionale italiana. Tuttavia, la squadra dovrà affrontare una dura competizione, in particolare con le due forti formazioni olandesi che mirano anch’esse al titolo.

Il torneo inizia domani e si concluderà sabato 24 agosto. Oltre all’Inox Team Saronno, parteciperanno le vincitrici delle coppe nazionali di diversi Paesi: le tedesche Bonn Capitals, con le quali le saronnesi apriranno il torneo alle 9 di questa mattina, le francesi Les Pharaons, le austriache Wiener Neustadter, il Tempo Praga dalla Repubblica Ceca, le spagnole del Sant Boi e le olandesi Roef e Sparks Haarlem.

Il programma

Per quanto riguarda il calendario delle italiane, dopo la partita di lunedì, torneranno in campo dopo domani alle 15.45 contro l’Austria. Mercoledì 21 agosto, sempre alle 15.45, affronteranno il Sant Boi, mentre giovedì 22 agosto, alle 18 sarà la volta del Tempo Praga. Venerdì 23 agosto sono in programma due partite: alle 11.15 contro le francesi e alle 18 contro le Roef. Le fasi finali si disputeranno sabato 24 agosto.

(foto: le saronnesi in marcia verso l’Olanda)

18082024