UBOLDO – “Ultimati i lavori di sostituzione della pavimentazione in gomma usurata e deteriorata dell’area giochi asilo infantile della scuola Alessandro Manzoni di via XX Settembre, con mattonelle di 4-5 centimetr di spessore, antitrauma e drenanti su un’area di 204 metri quadrati”. Lo fa sapere il Centrodestra di Uboldo, gruppo politici di maggioranza in paese.

Proseguono dal Centrodestra, con soddisfazione per le opere che si sono concretizzate proprio di recente: “Dal prossimo anno scolastico i nostri bambini avranno uno spazio moderno e sicuro in cui giocare”.

