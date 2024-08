iltra2

VENEGONO SUPERIORE – La Varesina è pronta per affrontare la stagione 2024-2025 nel campionato di Serie D, girone B. La squadra scenderà in campo per diverse sfide importanti, con l’obiettivo di ben figurare e puntare in alto nella classifica. Di seguito, il calendario completo con tutte le date degli incontri.

Settembre 2024

08 settembre: Varesina – Palazzolo (in casa)

(in casa) 15 settembre: Varesina – Arconatese (fuori casa)

(fuori casa) 18 settembre: Varesina – Breno (in casa)

(in casa) 22 settembre: Varesina – San Giuliano (fuori casa)

(fuori casa) 29 settembre: Varesina – Fanfulla (in casa)

Ottobre 2024

02 ottobre: Varesina – Chievo VR (fuori casa)

(fuori casa) 06 ottobre: Varesina – Desenzano (fuori casa)

(fuori casa) 13 ottobre: Varesina – Sant’Angelo (in casa)

(in casa) 20 ottobre: Varesina – Pro Sesto (fuori casa)

(fuori casa) 23 ottobre: Varesina – Folgore Caratese (in casa)

(in casa) 27 ottobre: Varesina – Club Milano (fuori casa)

Novembre 2024

03 novembre: Varesina – Ospitaletto (in casa)

(in casa) 10 novembre: Varesina – Ciliverghe (fuori casa)

(fuori casa) 17 novembre: Varesina – Crema (in casa)

(in casa) 24 novembre: Varesina – Castellanzese (fuori casa)

Dicembre 2024

01 dicembre: Varesina – Vigasio (in casa)

(in casa) 08 dicembre: Varesina – Castanese M. (fuori casa)

(fuori casa) 15 dicembre: Varesina – Nuova Sondrio (in casa)

(in casa) 22 dicembre: Varesina – Magenta (fuori casa)

Gennaio 2025

05 gennaio: Varesina – Palazzolo (fuori casa)

(fuori casa) 12 gennaio: Varesina – Arconatese (in casa)

(in casa) 15 gennaio: Varesina – Breno (fuori casa)

(fuori casa) 19 gennaio: Varesina – San Giuliano (in casa)

(in casa) 26 gennaio: Varesina – Fanfulla (fuori casa)

(fuori casa) 29 gennaio: Varesina – Chievo VR (in casa)

Febbraio 2025

02 febbraio: Varesina – Desenzano (in casa)

(in casa) 09 febbraio: Varesina – Sant’Angelo (fuori casa)

(fuori casa) 16 febbraio: Varesina – Pro Sesto (in casa)

(in casa) 23 febbraio: Varesina – Folgore Caratese (fuori casa)

Marzo 2025

02 marzo: Varesina – Club Milano (in casa)

(in casa) 09 marzo: Varesina – Ospitaletto (fuori casa)

(fuori casa) 23 marzo: Varesina – Ciliverghe (in casa)

(in casa) 30 marzo: Varesina – Crema (fuori casa)

Aprile 2025

06 aprile: Varesina – Castellanzese (in casa)

(in casa) 13 aprile: Varesina – Vigasio (fuori casa)

(fuori casa) 17 aprile: Varesina – Castanese M. (in casa)

(in casa) 27 aprile: Varesina – Nuova Sondrio (fuori casa)

Maggio 2025