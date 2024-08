Città

SARONNO – E’ Maria Assunta Miglino segretario di Forza Italia Saronno la protagonista di oggi di “come va Saronno?” l’iniziativa de ilSaronno che chiede a tutti gli esponenti politici, dai consiglieri ai segretari di partito ai militanti, senza dimenticare i cittadini di fare il punto della situazione in città su com’è andato l’anno e cosa si aspettano a settembre.

1. Due cose per cui Saronno merita un plauso in questo 2024 e due cose per cui la rimanderesti a settembre

Il plauso va alla sensibilità e all’impegno profusi nei servizi sociali e al cambio di rotta intrapreso nella proposta degli eventi estivi che conferma quanto una proposta solo di nicchia, per quanto valida, fosse riduttiva in una città come la nostra.

Da rimandare a settembre la decisione di impegnare i 5 milioni di euro dei fondi del PNRR per investimenti discutibili e senza nessun coinvolgimento pubblico. Se è vero che i fondi PNRR vanno impiegati in progetti specifici, è anche vero che la Piazza Libertà non rappresentava una priorità dal momento che, solo a titolo di esempio, meglio sarebbe stato impiegare tali risorse per riqualificare Piazza De Gasperi implementando anche l’illuminazione e le telecamere.

Lo stesso dicasi per la parte PNRR investita nel parco del Santuario per realizzare un’area feste. Senza dimenticare che entrambi gli investimenti non rappresentano priorità ma soltanto decisioni frutto di un’amministrazione autoreferenziale.

2. Viabilità e mobilità: sono da sempre temi cruciali per Saronno. Negli ultimi mesi si sono aperti capitoli cruciali come il nuovo Pgtu, ma anche i primi provvedimenti del progetto smart parking da piazza Repubblica a via Parini. Come vedi la situazione?

È di fine luglio fa la scoperta del rifacimento del parcheggio del Comune con l’eliminazione di 19 posti auto. Un make up nuovo e un’ulteriore spesa che conferma priorità che non collimano con le esigenze dei cittadini che ancora una volta, come accaduto dopo il rifacimento della via Roma, si vedono defraudati di posti auto in nome di una ideologia green che non tiene conto dei bisogni reali della città che paga il prezzo in termini di mobilità e sosta.

Manca un piano organico, nonostante lo studio voluto sul PGTU, nulla sembra essere cambiato in questi quattro anni di amministrazione Airoldi-Gilli se non quella di adottare soluzioni che rimpinguano le casse comunali.

3. Quest’anno il tema più caldo è stato la sicurezza: dalle risse ai borseggi, dal servizio di Striscia la notizia al comitato per la sicurezza. Cosa serve alla città e ai saronnesi?

Parlando di sicurezza partirei dalla polizia locale: come da richiesta evasa a luglio risulta che attualmente sono in servizio 29 vigili di cui 5 graduati, quindi 24 di pattugliamento effettivo sulle strade. Probabilmente ne verranno assunti altri 3.

Con l’amministrazione Fagioli ne avevamo 36.

Partirei da qui per evidenziare che uno dei problemi è la mancanza di uomini. Da qui va di conseguenza che il controllo in città sia difficile senza risorse adeguate. È difficile anche presidiare luoghi completamente abbandonati e terra di nessuno come ad esempio Piazza De Gasperi diventata letteralmente “piazza di spaccio” e di malvivenza. L’amministrazione si inorgoglisce di aver firmato convenzioni sulla sicurezza ma dimentica di dire che non ha i mezzi sufficienti per presidiare il territorio. Il primo obiettivo di questa amministrazione per fronteggiare il problema dovrebbe essere proprio incrementare le assunzioni anche rispetto a quelle che l’amministrazione Fagioli aveva effettuato visto la situazione assolutamente peggiorata e invece ci si affanna a negare il problema e a nascondersi dietro un dito. Ci si affanna a chiedere la Polfer dimenticando che gli atti criminosi non avvengono solo in stazione ma quotidianamente in ogni angolo del centro. Ovviamente, come tutti, mi auguro che la Polfer arrivi, come assicurato dalle autorità competenti, ma ritengo che non sia sufficiente e non debba diventare l’assenza una scusa a giustificare tutto ciò che non va e che è sotto gli occhi di tutti, tranne del sindaco e della giunta che continuano a ribadire un impegno che agli occhi dei cittadini non è pervenuto.

4. L’attrattività: è sicuramente una delle parole più usate nel dibattito cittadino: parlando di eventi, di commercio ma anche di cultura e di investimenti… come sta andando?

Tutti questi sono tasti dolenti.

Gli eventi estivi nazional popolari i hanno avuto un’ottima partecipazione, e sono quelli che l’allora opposizione lamentava fossero troppo beceri per la nostra città, tutto ciò a dimostrazione che alla gente piace divertirsi a dispetto di quanto si credeva dovesse piacere ai saronnesi. La Notte Bianca ha visto un grande impegno da parte degli esercenti aiutati nell’organizzazione dall’amministrazione che ne ha sostenuto anche i costi decisamente importanti se rapportati a un solo evento tenendo anche conto che nessuna programmazione è stata fatta per agevolare le aperture del giovedì sera bollate come non attrattive che magari non sarebbero state tali se solo fossero state supportate da iniziative organizzate anche coinvolgendo le associazioni culturali e di volontariato cittadino. Scelta costosa quella per il totem /installazione neon “No Wars” che nulla apporta sotto il profilo dell’attrattività della città che sconta il prezzo dell’assenza di una progettualità significativa a favore di decisioni davvero incomprensibili sotto il profilo del marketing e dell’attrattività.

5. Novità di questo 2024 i toni sempre più aspri del confronto politico: dalle accuse di mancanza di trasparenza alla maggioranza a quella di polemiche sterili all’opposizione fino alla mancata collaborazione sulla mozione per la sicurezza e il consiglio comunale disertato dalle opposizioni. Clima da campagna elettorale che si avvicina? Stanchezza e nervosismo di uno scenario politico con problemi strutturali su entrambi i fronti? Come valuti la situazione?

A quattro anni dall’ insediamento di questa amministrazione il clima politico si è sicuramente inasprito nei toni e nelle posizioni. In questi anni anche quando le minoranze hanno provato ad assumere il ruolo di controllo e di opposizione con azioni propositive e concilianti hanno ricevuto sempre risposte irritate e poco disponibili.

La discussione della mozione sulla sicurezza è uno degli ultimi esempi. Irrigidirsi nella propria posizione dando la colpa all’avversa parte politica non dà ragione a nessuno.

La mancata convocazione e addirittura la mancata ricostituzione delle commissioni quali quelle sciolte quasi due anni fa, non fa onore a questa amministrazione che ha fatto della trasparenza uno dei cavalli di battaglia.

Questa amministrazione, incapace di ammettere i propri errori, ha dimostrato arroganza e presunzione.

6. Il progetto dell’ex Isotta, la querelle per lo stadio comunale e i cantieri aperti sono stati i temi caldi dell’estate saronnesi. Quali dovrebbero essere le priorità dell’agenda cittadina a settembre?

Partirei sicuramente dalla necessità di trovare una soluzione e progettare il futuro per le attività agonistiche e amatoriali degli iscritti alle diverse associazioni sportive cittadine dal momento che finora non è stato concretamente messo in atto nulla di progettuale e risolutivo ma soltanto soluzioni tampone. A Saronno mancano strutture sportive e quelle che ci sono non sono adeguate ma nello stesso tempo si potrebbe, se l’amministrazione volesse, prevedere un cambiamento di destinazione dell “area circo” per realizzare almeno un potenziamento del centro sportivo Matteotti dal momento che nulla è stato fatto per realizzare lì un’area per eventi avendo scelto l’area ex Seminario a tal fine.

Riguardo all’ex Isotta è sicuramente positivo il recupero di un’area dismessa con il conseguente ritorno per l’attuatore.

Ritengo però che, considerando l’impatto che tale operazione avrà sulla città, sia indispensabile mettere in atto delle scelte finalizzate a un giusto equilibrio tra l’interesse del privato e quello della comunità saronnese.

