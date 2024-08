news

La costruzione di una serra fai-da-te in policarbonato è un progetto entusiasmante e gratificante che può trasformare il tuo giardino in un’oasi verde tutto l’anno. Le serre in policarbonato offrono numerosi vantaggi, tra cui durabilità, leggerezza e ottimo isolamento termico, rendendole ideali per coltivare piante in qualsiasi stagione. In questa guida, esploreremo i passaggi fondamentali per costruire una serra con lastre in policarbonato, dalla pianificazione alla realizzazione.

Perché Scegliere il Policarbonato?

Il policarbonato è un materiale sintetico altamente resistente agli urti e ai cambiamenti climatici. Ecco alcuni dei principali vantaggi di utilizzare il policarbonato per la tua serra:

Durabilità: Il policarbonato è estremamente resistente e può sopportare condizioni meteorologiche avverse, come grandine e vento forte.

Il policarbonato è estremamente resistente e può sopportare condizioni meteorologiche avverse, come grandine e vento forte. Isolamento Termico: Grazie alla sua struttura a doppia parete, il policarbonato offre un eccellente isolamento, mantenendo una temperatura stabile all’interno della serra.

Grazie alla sua struttura a doppia parete, il policarbonato offre un eccellente isolamento, mantenendo una temperatura stabile all’interno della serra. Trasparenza: Permette il passaggio della luce necessaria per la fotosintesi, favorendo la crescita delle piante.

Permette il passaggio della luce necessaria per la fotosintesi, favorendo la crescita delle piante. Leggerezza: È più leggero rispetto al vetro, facilitando la manipolazione e l’installazione.

Pianificazione del Progetto

Per costruire una serra fai-da-te, è fondamentale innanzitutto scegliere la posizione ideale. L’orientamento ottimale è lungo l’asse nord-sud, in modo da garantire un’adeguata esposizione solare e una ventilazione efficace. Questa disposizione permette di evitare l’accumulo di umidità, che potrebbe causare muffe dannose per le piante. Inoltre, orientare il tetto lungo l’asse est-ovest riduce il carico del vento sulla struttura. Se la serra si trova in una zona particolarmente ventosa, è essenziale ancorarla saldamente al terreno. Una base solida è indispensabile, indipendentemente dalla presenza di ripari naturali.

Le dimensioni della serra sono determinate dai pannelli di policarbonato disponibili, che misurano 305 cm per 205 cm. Con un’altezza al colmo di 250-280 cm, i lati verticali sono solitamente alti circa 2 metri. Ogni pannello può essere tagliato in tre strisce da 1 m x 2,05 m, che forniscono una larghezza e un’altezza sufficienti. I montanti verticali, distanziati di poco più di un metro, garantiscono robustezza alla struttura. Per la parete più corta, i pannelli possono essere tagliati in strisce da 75 cm, ideali per creare una porta.

Le fondamenta della serra sono costituite da pali di legno duro da 60 x 60 mm, avvitati in un rettangolo con staffe angolari. Questi pali devono essere ancorati al terreno per assicurare stabilità. Sei pali di legno duro, quattro agli angoli e due a metà dei lati lunghi, vengono infissi nel terreno fino a lasciare solo 6 cm fuori. In alternativa, i pali possono essere cementati per una maggiore solidità.

Per fissare la fondazione ai pali, si utilizzano bulloni da 12 mm. I fori nel legno vengono praticati con punte di diametro crescente fino a 12 mm. Le travi di fondazione vengono fissate con bulloni a croce, assicurandosi che la struttura sia livellata.

Il telaio delle pareti laterali viene costruito avvitando i montanti alla fondazione con staffe angolari. I montanti vengono collegati in alto con una traversa per stabilità. Una volta montati tutti i montanti, una trave longitudinale viene fissata temporaneamente sopra di essi per preparare l’installazione dei pannelli.

I pannelli in plexiglass o policarbonato vengono inseriti in profili a U in alluminio, fissati ai montanti e alle travi di fondazione con viti. I profili, tagliati con angoli obliqui per un perfetto incastro agli angoli, sono rifiniti con nastro in schiuma per evitare rumori e sigillati per maggiore stabilità.

La serra fai-da-te offre la possibilità di personalizzare il design del tetto, che può essere a punta, ad una falda o piatto. La costruzione del tetto è supportata da una trave principale posta sopra i montanti verticali. Le capriate del tetto sono fissate sul lato inclinato della trave, con un angolo di inclinazione calcolato in base al design scelto.

Il tetto viene avvitato direttamente al legno, utilizzando pannelli di policarbonato per la loro resistenza. I fori per le viti devono essere preforati ogni 15 cm e si utilizzano viti piatte per evitare strappi. Un profilo ad H viene utilizzato tra due pannelli per un collegamento sicuro.

Infine, il tetto viene completato con un colmo per evitare infiltrazioni d’acqua e tutti i bordi dei pannelli vengono sigillati. L’installazione di grondaie e un serbatoio per raccogliere l’acqua piovana è consigliata. A questo punto, la serra è pronta per l’uso; aggiungi scaffali e un percorso interno per completare l’opera.

Manutenzione della Serra

Per garantire la longevità della tua serra in policarbonato, segui alcune semplici pratiche di manutenzione: