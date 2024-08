news

Crypto All-Stars (STARS) potrebbe velocemente aggiungersi alle migliori meme coin da comprare ad agosto. Il progetto, infatti, ha già raggiunto 500 mila dollari in finanziamenti, la prevendita procede a un ritmo vertiginoso, segnalando come il token in questione abbia delle ottime potenzialità future.

Il panorama delle criptovalute è in costante evoluzione e il segmento delle meme coin è senza dubbio quello che cerca di introdurre innovazione e utilità. Crypto All-Stars rientra pienamente tra i progetti più interessanti grazie all’ecosistema MemeVault che punta a creare, trasformando le interazioni tra le meme coin sulla blockchain.

Come è possibile leggere nel whitepaper, il MemeVault è costruito sullo standard multi-token ERC-1155, che permette la gestione di meme coin differenti con un solo smart contract. In virtù di ciò, consente di bloccare 11 meme coin per ottenere ricompense di staking triple. Un concetto di staking unificato che per la prima volta appare sulla scena delle meme coin, permettendo agli investitori di partecipare alla crescita del token nativo STARS.

Sicurezza e potenziale

La piattaforma è sottoposta a verifiche rigorose ed è stata progettata per garantire elevati standard di sicurezza e affidabilità. Il MemeVault è attrezzato per supportare un numero infinito di token, offrendo quindi flessibilità e scalabilità. Ogni transazione, assicura il team di sviluppo, è trasparente, offrendo piena visibilità agli utenti sui processi.

Il potenziale, però, è ciò che sta attirando i trader. Detenendo token STARS, gli utenti possono guadagnare ricompense degne di nota, incentivando e incoraggiando una partecipazione attiva nel MemeVault. Pertanto, più token STARS un trader detiene, e più alte saranno le sue ricompense. Ciò crea una sorta di circolo virtuoso, in grado di apportare benefici sia agli utenti individuali sia all’intero ecosistema.

Tale struttura è pensata per stimolare la domanda di STARS e aumentare così il suo valore nel tempo. Unificando in questo processo anche le meme coin più popolari come DOGE, SHIB, BRETT, TURBO, PEPE e molte altre, Crypto All-Stars cerca di configurarsi come punto fermo nel mondo delle criptovalute e le prospettive sono senz’altro incoraggianti. Mettendo a frutto le meme coin inattive sul portafoglio, sarà possibile sfruttarle in maniera intelligente per ritorni passivi. Una funzionalità che, a dirla tutta, mancava nel mondo delle meme coin e che potrebbe quindi essere un vero e proprio colpo di genio.

Partecipare alla prevendita e i vantaggi per i primi investitori

Partecipare alla prevendita, attualmente in corso, è molto semplice. Basta infatti possedere un wallet compatibile con il progetto, come Metamask, dopodiché è già possibile acquistare token STARS, attualmente al prezzo di 0,0013855$. Il costo è ancora basso, ma bisogna tener conto del fatto che questo aumenterà durante la fase di prevendita. I primi investitori che vogliono ottenere il massimo dal token, dovrebbero prendere in considerazione l’acquisto in questa specifica fase della presale.

Al momento della quotazione sugli exchange, il token, che è il cuore del progetto, potrà potenzialmente vedere un incremento di prezzo esponenziale, assicurando ritorni a tutti i partecipanti. Anche il protocollo di staking è ancora vantaggioso, con una percentuale annuale (APY) di ritorni stimata intorno al 3500%. Più tempo si attende per investire e minori saranno i ritorni, considerando che ci sono già più di 200 milioni di token nel pool di staking, è chiaro che i trader non stanno perdendo tempo, puntando molto sulla rendita passiva che Crypto All-Stars garantisce.

Nel panorama attuale, con il mercato in pieno recupero dopo le più recenti turbolenze, il segmento delle meme coin continua a rivelarsi la via più redditizia, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti con ritorni a breve termine. Crypto All-Stars è il più recente ma anche il più chiacchierato dei progetti dell’estate.

La richiesta del token è massiccia, quindi capitalizzare ora sul clamore mediatico è un buon modo per non essere lasciati indietro, sfruttando al tempo stesso le fantastiche opportunità che la piattaforma metterà in campo nel prossimo futuro. Per restare sempre aggiornati sulle ultime novità nell’ambito del progetto, potete seguire la pagina social X ufficiale di Crypto All-Stars, che conta già più di 4.000 follower, oppure il canale Telegram del progetto.

