Anno dopo anno, il mondo della profumeria si arricchisce di nuove e incredibili fragranze. Dalle grandi case di moda, che creano proprie linee di profumi, alla più tradizionale profumeria commerciale, fino ai brand di nicchia. Questi ultimi, in particolare, si contraddistinguono per una visione artistica originale e una qualità degli ingredienti impareggiabile. Il settore della profumeria artistica, infatti, è in costante evoluzione e capace di dar vita a fragranze indimenticabili, che conquistano il cuore degli appassionati e non solo. 50 ml seleziona da anni i migliori profumi di nicchia per offrire un’esperienza olfattiva vasta e di qualità, che permetta ad ognuno di scovare la fragranza che più di tutte incontra i suoi gusti. Ma come orientarsi in un universo così immenso e variegato? Scopriamolo insieme!

Eau de Cologne, Eau de Toilette, Eau de Parfum ed Extrait de Parfum? Quale profumo scegliere

Per chi non si è mai interessato a questo argomento può essere difficile, all’inizio, fare i primi passi all’interno del mondo della profumeria, partiamo, quindi, dalle basi. I profumi sono suddivisi in categorie a seconda della concentrazione di oli essenziali presenti al loro interno. L’olio è ciò che rende un profumo intenso e persistente ed è un elemento da tenere in considerazione quando ci si appresta a scegliere un profumo. Esistono, infatti, fragranze più adatte ad alcune circostanze, ma meno ad altre. Vediamo come scegliere il profumo perfetto per ogni occasione!

• Eau de Cologne. Questi profumi hanno una concentrazione piuttosto bassa, del 4% circa, e una durata di massimo 2 ore. Sono freschi e leggerissimi e possono, quindi, essere vaporizzati di frequente ed essere usati anche in piena estate.

• Eau de Toilette. Le Eau de Toilette hanno una concentrazione maggiore rispetto alle Eau de Cologne, che varia dal 5 al 15%, il che le rende più durature (3 ore circa), ma comunque leggere, perfette sia per chi non gradisce profumi troppo intensi, che per le stagioni più calde.

• Eau de Parfum. Con gli Eau de Parfum passiamo a un tipo di profumo più intenso, grazie a una concentrazione del 15-20%, che fa durare la fragranza anche fino a 7 ore. Ciò la rende la scelta migliore quando si vuole profumare a lungo, soprattutto quando inizia a fare più freddo o di sera.

• Extrait de Parfum. Quando si parla di persistenza, non si può non pensare agli estratti di profumo! Non a caso la loro concentrazione è solitamente del 20-30% (ma in alcuni casi può essere anche maggiore), il che li rende incredibilmente duraturi. Basti pensare che gli Extrait de Parfum possono resistere sulla pelle anche oltre una giornata. Proprio per la loro intensità, questa tipologia di profumo è indicata per l’inverno o per le occasioni speciali. La loro scia, infatti, è magnetica e affascinante, ideale per chi non vuole passare inosservato!

Come leggere la piramide olfattiva

Chiunque abbia spruzzato del profumo almeno una volta nella vita, avrà notato che le fragranze tendono a cambiare nel corso del tempo sulla pelle. Perché accade ciò? Per comprenderlo bisogna immaginare il profumo come piramide, in cui ogni gradino ha una funzione e una persistenza diversa. Per questo, quando si sceglie una fragranza è utile prestare attenzione alla sua composizione.

• Note di Testa. Sono le prime note che si avvertono quando si spruzza un profumo, ma sono anche le prime ad evaporare. Spesso le note di testa includono aromi freschi e leggeri, come agrumi o erbe, in grado di attirare subito l’attenzione, per poi passare in secondo piano. Ricorda, quindi, di non focalizzarti solo su queste note quando scegli una fragranza!

• Note di Cuore. Dopo le note di testa, emergono le note di cuore, che durano diverse ore. Il cuore del profumo si svela circa 15 minuti dopo la vaporizzazione ed è composto, in genere, da fiori, frutta e spezie.

• Note di Fondo (o di Base). Sono le ultime a svilupparsi e iniziano ad emergere solo dopo mezz’ora che si è spruzzato il profumo, per durare anche per l’intera giornata. Le note di fondo, infatti, sono le più persistenti e includono ingredienti come legni, muschi, ambra e vaniglia, che conferiscono profondità e intensità al profumo.

Cosa sono le famiglie olfattive?

Si sente parlare spesso di profumi agrumati, fioriti, orientali, legnosi e quant’altro… Ma di cosa si tratta? Nel mondo della profumeria, le fragranze si suddividono in famiglie olfattive, che rappresentano categorie di profumi con caratteristiche aromatiche simili. Queste famiglie sono utilizzate per classificare e descrivere le fragranze, facilitando la scelta e la comprensione del profumo, aiutando a individuare il tipo di fragranza che più si adatta ai gusti personali e alle diverse occasioni.

Per chi sta muovendo i primi passi nel mondo della profumeria, il consiglio è di cominciare da fragranze appartenenti a famiglie più semplici, come la fiorita e l’agrumata, per poi passare, una volta che ci si sarà “fatti il naso”, a profumi più complessi, come gli orientali, ad esempio!

Detto ciò, scegliere la fragranza giusta per ogni occasione, stagione o momento della giornata è certamente importante, ma ancora più importante è il gusto personale! Sentirsi a proprio agio con il profumo che si indossa, infatti, è la prima cosa!