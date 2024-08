Città

SARONNO – Santuario di Saronno: raddoppiano i pellegrini. Tanta devozione mariana ma anche fedeli di Acutis.

I vigili del fuoco si calano dal tetto di un palazzo di 7 piani per salvare una pensionata.

La polizia locale di Saronno non si occupa sono di pratiche amministrative, controlli e sanzioni. Spesso si occupa di fornire alla città e più nel dettaglio ai cittadini piccoli grandi aiuti in momenti di difficoltà. Ne è esempio la disavventura capitata ad alcuni inquilini di un palazzo in via Stra’ Favia dove si è rotto l’ascensore.

Sono in corso le indagini della polizia locale per risalire a chi, nella notte tra lunedì e martedì scorso abbia abbattuto la segnaletica tra via Tommaso Grossi e la rotatoria con via Pagani.

