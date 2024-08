Cronaca

SOLARO – LIMBIATE – I vigili del fuoco hanno lavorato per poco più di un’ora per spegnere l’incendio che nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 agosto, ha bruciato alcuni capannoni agricoli.

L’allarme è scattato intorno alle 16,15 quando alcuni automobilisti hanno dato l’allarme vedendo una colonna di fumo. I vigili del fuoco sono arrivati in forze con diversi mezzi ma come detto i danni sono stati limitati ad alcuni capannoni per gli attrezzi in mezzo al verde.

Ancora da chiarire le cause dell’incendio che è stato domato prima che le fiamme si propagassero.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti