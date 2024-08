Città

SARONNO – “Oggi in tutt’Italia si ricorda la figura di Alcide De Gasperi definito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella “uno statista impareggiabile” a Saronno c’è una piazza lui dedicata in pieno centro e c’è anche un busto che lo ricorda peccato che ormai da anni sia in un angolino con il volto rivolto ad un muro. Ogni volta che passo mi sembra sempre che sia stato messo in castigo”.

Sono le parole di Maria Campi pensionata saronnese che ha deciso di condividere il suo pensiero con ilSaronno.

“Passo spesso da piazza De Gasperi a parte lo sporco e il degrado mi colpisce sempre quella statua “al contrario” un po’ dimenticata, un po’ poco valorizzata. E’ un vero peccato perchè quella di De Gasperi è una figura che merita di essere approfondita”.

La statua prima era posizionata al centro della zona pavimentata con le panchine poi è stata spostata dietro la giostrina. Negli ultimi mesi l’omonima piazza è stata sottoposta ad un intervento di manutenzione e rinnovamento ma la statua è rimasta defilata.

“Vorrei sottolineare che ho espressamente richiesto alla redazione di indicare il mio nome in quest’articolo per non leggere le solite critiche sull’assenza del nome di chi scrive. Spero in questo modo di evitare politiche e speculazioni e ci si concentri su una soluzione rapida”.

