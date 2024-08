news

Lo staking offre ai detentori di criptovalute un modo per mettere a frutto i propri asset digitali. Guadagnando di fatto reddito passivo senza dover vendere le proprie cripto. In teoria, è possibile pensare allo staking come all’equivalente di un deposito in un conto di risparmio ad alto rendimento.

Quando si depositano fondi in un conto di risparmio, generalmente la banca prende quel denaro e lo presta a terzi. Tuttavia, chi blocca il proprio denaro presso una banca, riceve come ricompensa una parte degli interessi guadagnati dai prestiti. Pur trattandosi di una bassa percentuale, è comunque un reddito passivo.

Allo stesso modo, mettendo in staking criptovalute, queste vengono bloccate e utilizzate per la gestione della blockchain, garantendone così la sicurezza. In cambio, si ricevono ricompense calcolate in percentuali di rendimento. Queste ultime sono generalmente più alte rispetto a qualsiasi tasso di interesse offerto dalle banche. Pertanto, lo staking è divenuto molto popolare nel mondo delle criptovalute.

Come funziona lo staking

Lo staking è possibile attraverso il meccanismo di consenso chiamato proof-of-stake. Un metodo specifico utilizzato da alcune blockchain per selezionare partecipanti e verificare i blocchi di dati aggiunti alla rete. I partecipanti, chiamati anche staker, acquistano e bloccano i token divenendo dei validatori. La loro ricompensa per questa utile attività sulla blockchain è una quota aggiuntiva della criptovaluta in questione. Più è alta la posta in gioco e maggiore è la probabilità di produrre un nuovo blocco e raccogliere le ricompense.

Spesso i validatori gestiscono un pool di staking e raccolgono fondi da un gruppo di detentori di token tramite delega, abbassando la barriera d’ingresso e permettendo a più utenti di partecipare all’attività di staking. Tutti i detentori di un asset digitale possono così partecipare al processo, delegando le monete agli operatori del pool di staking che si occupano del lavoro di validazione delle transazioni sulla blockchain.

Quanto si guadagna con lo staking

Molti investitori alle prime armi si staranno chiedendo se valga o meno la pena bloccare le proprie cripto in staking. La risposta è che molto dipende dalla criptovaluta che si decide di utilizzare per lo staking. Per esempio, con criptovalute come Ethereum, le ricompense possono andare dal 5 al 20%, ma con le meme coin questo valore può salire anche oltre il 1000%.

Molti progetti usano l’APR (o Annual Percentage Rate) come strumento di calcolo. Si tratta degli interessi che si ottengono annualmente dall’investimento e non considera quindi i guadagni generati con il passare del tempo.

Invece, l’APY (Annual Percentage Yield), consente di calcolare il ritorno annuale di un investimento ma comprensivo di interesse compound. Quest’ultimo permette di generare interessi sull’interesse, amplificando i guadagni ed è molto popolare soprattutto nello spazio delle meme coin e dei progetti in prevendita.

Staking e meme coin con Crypto All-Stars

Ora che avete un’idea più chiara su cosa sia lo staking e perché molti trader lo utilizzano per generare guadagno passivo, sarà immediatamente lampante come un progetto in presale come Crypto All-Stars, che punta a lanciare una meme coin ad alto potenziale sul mercato, si sia rivelato un’enorme attrattiva per gli investitori.

Crypto All-Stars (STARS) è un progetto che fa dello staking uno dei suoi punti focali. La piattaforma, infatti, consentirà lo staking di ben 11 meme coin differenti, tra cui anche le popolarissime Dogecoin (DOGE) e Pepe coin (PEPE). Gli investitori che decideranno di usare la MemeVault per bloccare i token, riceveranno ricompense triplicate sotto forma di token STARS, la criptovaluta nativa del progetto. Un modo decisamente intelligente di mettere a frutto le proprie meme coin che, da sole, spesso non hanno molta utilità se non quella speculativa.

Il progetto ha raccolto oltre 450.000 dollari in finanziamenti e la community inizia a solidificarsi sui canali principali come la pagina sul social X e il canale Telegram ufficiale. Molti hanno già intravisto le potenzialità di Crypto All-Stars e stanno investendo ora per accedere al miglior prezzo possibile per il token STARS. Acquistandolo al prezzo di 0,0013855$, infatti, si hanno maggiori possibilità di ritorno quando la meme coin verrà lanciata sugli exchange principali.

Non poteva poi mancare un protocollo di staking già accessibile in questo momento. All’acquisto potrete infatti decidere di bloccare i token appena ottenuti, con un APY del 3547%, un ritorno annuale decisamente elevato che vale la pena prendere in considerazione.

