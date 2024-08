Comasco

ROVELLASCA – L’Amministrazione comunale di Rovellasca, guidata dal sindaco Sergio Zauli, ha deciso di incrementare il budget destinato al supporto degli alunni disabili, in vista del prossimo anno scolastico. Ai 70.000 euro già previsti, sono stati aggiunti ulteriori 100.000 euro, portando il totale a 170.000 euro. Questo incremento riflette l’impegno del Comune nel garantire un’assistenza adeguata alle famiglie con figli disabili, in particolare per quelli con disabilità gravi, durante l’orario scolastico.

L’intervento finanziario mira a coprire tutte le esigenze delle famiglie, indipendentemente dal tipo di certificazione di disabilità, che sia rilasciata da enti pubblici o privati. Questa misura è stata adottata per rispondere alle necessità sempre più crescenti delle famiglie di Rovellasca, assicurando loro il massimo sostegno possibile.

(foto archivio: il sindaco di Rovellasca, Sergio Zauli)

