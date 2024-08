Cronaca

SARONNO – E’ bastato contattare il proprietario di casa e avvisarlo del problema per permettergli da remoto di spegnere l’allarme che stava “facendo impazzire” l’intero isolato.

E’ l’insolita emergenza avvenuta sabato pomeriggio in tra via San Giuseppe e via Vincenzo Monti dove intorno alle 16 ha iniziato a suonare un allarme. La sirena ha continuato a suonare a lungo, senza sosta, tanto che i residenti evidentemente disturbati dal rumore hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Polizia locale e carabinieri si sono mobilitati ma nell’abitazione non risultava nessuna effrazione.

E’ partita una vera e propria caccia all’uomo visto che la casa dove è scattato il dispositivo era evidentemente vuota. Le forze dell’ordine hanno identificato il padrone di casa e poi hanno trovato un contatto telefonico. Fortunatamente la tecnologia ha dato una mano. Pur essendo in vacanza il saronnese ha riuscito a bloccare l’anomalo funzionamento dell’allarme risolvendo in pochi minuti il problema. Tutto si è concluso con le scuse per l’ingiustificato allarme.

(foto archvio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti