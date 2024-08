Città

SARONNO – La notizia arriva direttamente dall’albo pretorio online dove ad inizio agosto è stata pubblicata l’informativa sull’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un agente di polizia locale tramite procedura di mobilità.

Terminata la procedura di selezione l’Amministrazione ha individuato un agente attualmente in servizio al Comune di Pregnana Milanese. Il Comune ha concordato il trasferimento del nuovo agente a partire da oggi 19 agosto quando entrerà a far parte del comando di polizia locale di piazza Repubblica guidato dal comandante Claudio Borsani.

Negli ultimi anni in comando sono arrivati due nuovi ufficiali “per coordinare l’attività dei diversi turni e soprattutto per avere specifici referenti per i diversi settori di attività”. Prima dell’arrivo del nuovo agente il comando di polizia locale di Saronno contava 28 unità tra cui 4 ufficiali, un comandante e due amministrativi.

