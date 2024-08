Città

SARONNO – Hanno suscitato molto clamore le foto e il commento di una saronnese pubblicat0 sulla pagina Facebook “Sei di Saronno se” riguardo al giardino dell’ospedale di Saronno in piazzale Borella. Mostrano un cumulo di sterpaglie e rami con sacchi di plastica contenenti stracci.

A catturare l’attenzione è però la seconda foto in cui si vede un topo fare capolino tra le sterpaglie. Il commento che accompagna le immagini è più contro il degrado che contro la presenza del roditore: “Ieri pomeriggio, giardino dell’ospedale di Saronno. Io non parto da un pregiudizio: a me i topi sono simpatici. Però credo che un topo nel giardino di un ospedale non dovrebbe starci e soprattutto non deve assolutamente starci ciò che crea un suo habitat perfetto: sterpaglie, sacchi di foglie e perfino una serie di stracci gettati così a casaccio nel giardino del nostro ospedale”.

Tantissimi i commenti che in poche ore hanno stigmatizzato sia la presenza del roditore sia quella

Immediata l’attivazione della direzione ospedaliera per un intervento di pulizia e per attivare la derattizzazione dell’area.

