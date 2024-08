Cronaca

SARONNO – Un lungo post sul gruppo Facebook “Sei di Saronno se…” per raccontare la propria disavventura ma soprattutto per ringraziare chi, con un semplice passaggio, le ha prestato aiuto permettendole non solo di tornare a casa ma anche di ritrovare lentamente la tranquillità”.

E’ quello che ha scritto nelle ultime ore una saronnese vittima di un momento difficoltà.

“Ringrazio di cuore una coppia che stasera mi ha aiutata in un momento molto brutto che, nonostante siano passate un paio d’ore, ha ancora qualche strascico. In Via Colombo, il chihuahua si è bloccato a guardare un uomo che arrivava da via Vespucci. Io l’ho tirato ma ho avuto una strana sensazione e continuavo a guardarmi le spalle. Alla terza volta che ho attraversato la strada e lui mi ha seguita non ho avuto più dubbi e ho chiesto a una coppia in macchina ferma al semaforo rosso di farmi salire perché ero seguita. Anche per loro dev’essere stato un colpo perché io non ero tranquillissima. Ma non hanno esitato e la signora è addirittura scesa ad aprirmi la portiera perché io ero così agitata che non riuscivo… Mi sono lanciata sul sedile col cane in braccio”.

La saronnese continua con i ringraziamenti: “I signori mi hanno accompagnata a casa, accertandosi che il tizio non fosse più in zona, rassicurandomi e dandomi due grandi abbracci. In 60 anni non mi era mai capitato, forse sono stata fortunata in passato e sicuramente stasera”.

La sua analisi sulla disavventura è lucida: “Non so che intenzioni avesse, se di scipparmi o tentare di rubare il cane, ma sembrava una persona insospettabile e, ci tengo a sottolinearlo prima che partano polemiche, non straniero o extracomunitario. Sto passando tutto agosto qui, tante sere sono uscita e ho camminato per ore, mai un problema. Stasera lo spavento. Motivato, come hanno detto i signori, che hanno visto come mi fissava e continuava a farlo nonostante loro”.

E rimarca: “Uno “normale” avrebbe detto qualcosa vedendo che mi ero spaventata, mi avrebbe rassicurata. Una gran brutta sensazione, credetemi, e io non ho mai avuto paura di uscire a qualunque ora. Viviamo in un mondo marcio, ma dove ci sono ancora persone perbene, come la coppia che mi ha aiutata e una ragazza che, vedendo la scena, ha chiesto cosa stesse succedendo e se poteva dare una mano. A loro va il mio grazie, di cuore, mi hanno detto i loro nomi ma la paura me li ha fatto dimenticare. E anche alla dottoressa della Guardia Medica cui ho telefonato per chiedere consigli perché è stata una bella botta e non mi sentivo e non mi sento ancora affatto bene. Ho pensato di scriverlo nel gruppo per invitare tutti a stare attenti senza farci prendere dalla diffidenza. E stiamo vicini, solidali tra noi”.

