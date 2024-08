Softball

HAARLEM – Colpo a sorpresa per l’Inox Team Saronno in ritiro nei Paesi Bassi e che oggi inizia alle 9 la sua avventura nella Coppa delle Coppe ad Haarlem, affrontando le tedesche Bonn Capitals: per questa manifestazione la società saronnese ha ingaggiato una delle migliori giocatrici in circolazione ovvero Yuruby Alicart, venezuelana che in campionato veste i colori del Caronno. Alicart si è già aggregata al resto della formazione del Saronno.

Il programma della Coppa

La Coppa delle Coppe inizia oggi e prosegue fino a sabato 24 agosto. In lizza le vincitrici delle coppe nazionali: oltre a Inox Team Saronno e Bonn Capitals ci sono le francesi Les Pharaons, le austriache Wiener Neustadter, le ceche dal Tempo Praga, le spagnole del Sant Boi, e le olandesi Roef e Sparks Haarlem.

Le gare del Saronno

Dopo l’odierno debutto contro Bonn, le saronnesi ritorneranno in ca,po domani alle 15.45 contro le austriache. Saranno quindi di scena mercoledì 21 agosto sempre alle 15.45 contro il Sant Boi, ed il 22 agosto alle 18 contro il Tempo Praga. Il 23 agosto alle 11.15 è previsto l’incontro con le francesi e lo stesso giorno ed alle 18 contro le Roef. Il 24 agosto si disputeranno le fasi finali.

(foto: Yuruby Alicart con la maglia del Saronno)

