Softball

SARONNO – Buona la prima per l’Inox Team Saronno: la formazione del presidente Massimo Rotondo è nei Paesi bassi per disputare la Coppa delle Coppe e questa mattina ha vinto 3-0 il match inaugurale contro le tedesche Bonn Capitals. Il tutto grazie ad una prova eccellente della lanciatrice Kandra Lamb (8 strike out) che poi ha lasciato il testimone in pedana a Christina Toniolo. Le saronnesi hanno ipotecato il successo già nei primi inning.

I risultati di oggi

A livello di risultati, oggi nessuna sorpresa; tutte le “big” hanno vinto come Saronno, e le olandesi Roef e Spark. Bonn Capitals-Inox Team Saronno 0-3, Les Pharaons (Francia)-Wiener Neustadt (Austria) 1-2, Tempo Praga (Repubblica ceca)-Bonn Capitals 2-8, Roef (Paesi bassi)-Sant Boi (Spagna) 9-2, Sparks Haarlem (Paesi bassi)-Tempo Praga 9-2.

Programma di martedì

Ore 9 Bonn Capitals-Roef, ore 11.15 Sant Boi-Tempo Praga, ore 13.30 Les Pharaons-Sparks, ore 15.45 Wiener Neustadt-Saronno, ore 18 Tempo Praga-Roef, ore 20.30 Sant Boi-Sparks.

(foto: un momento di Bonn Capitals-Inox Team Saronno di oggi. Credit: Fred Versluis)

19082024