SARONNO – Stasera 19 agosto sarà visibile la prima Superluna delle quattro in arrivo quest’anno. La Luna sarà piena alle 20 e 26 di questo lunedì 19 agosto. Lo sarà circa 35 ore prima del suo passaggio al perigeo, cioè alla minima distanza dalla Terra, a 360.198 km da noi, contro una distanza media di poco più di 384.000 km. La Superluna, termine non scientifico in senso stretto, indica questa sorta di sovrapposizione tra Luna piena e passaggio al perigeo. Questo e le misure indicate prima dicono che la Luna sarà un po’ più vicina, più luminosa e un po’ più grande del solito.

A Saronno, come in tutta Italia, la Superluna raggiungerà la sua pienezza nelle prime ore della notte del 19 agosto all’incirca alle 03:35 ma sarà visibile in Italia solo la sera più o meno a iniziare dalle 20:26 a seconda della zona. Apparirà sull’orizzonte guardando a Est. E’ chiamata anche Luna piena dello storione (o supeluna Blu) un nome dato dagli indigeni americani per cui questa luna luminosa era perfetta per pescare trovando così cibo a sufficienza per tutta la famiglia.

la Luna non apparirà però blu. “Superluna” è infatti un termine giornalistico – quindi non fa parte del gergo tecnico astronomico – coniato nel 1979 per indicare una Luna nuova o piena che si verifica quando il nostro satellite si trova entro il 90% del suo massimo avvicinamento alla Terra (il cosiddetto “perigeo”). Esse sono quindi le lune piene più grandi (fino al 10%) e luminose (fino al 30%) dell’anno. Sarà la prima di quattro Superlune consecutive quest’anno.

Quest’anno accadrà ancora il 17 settembre, il 17 ottobre con la Luna piena più vicina del 2024, e il 15 novembre.

