Cronaca

GERENZANO – Troppo alcol: due interventi dell’ambulanza ieri a Gerenzano per episodi di intossicazione etilica.

Prima volta alle 11.28 quando in via Carducci è stato soccorso un trentenne che aveva bevuyto troppo: sul posto l’ambulanza della Croce rossa di Saronno, il paziente si è presto ripreso e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Secondo episodio alle 22 sempre in via Carducci dove è tornata l’autolettiga della Croce rossa saronnese per un 33enne che stava male ed al quale è stata diagnosticata una intossicazione etilica. Anche in questo caso tutto si è risolto per il meglio ed in poco tempo, non è stato necessario portarlo in ospedale.

(foto archivio: un mezzo della Croce rossa in servizio sul territorio)

19082024