VENEGONO SUPERIORE – “Dopo alcuni incontri con i cittadini: primo intervento di moderazione del traffico in via Cervino”. Così la lista di maggioranza Con senso civico riguardo alle novità viabilistiche introdotte il mese scorso.

“Le chicane e i cambi di corsia utilizzano parcheggi alternati per formare un percorso di viaggio a forma di S che riduce la velocità dei veicoli senza opere impattanti. Come previsto dall’articolo 3 comma 12-ter del Codice della Strada è stata realizzata una “corsia ciclabile per doppio senso ciclabile”, ciò per poter compiere un tragitto in sicurezza. Sono allo studio, su richiesta e con la condivisione dei cittadini, ulteriori interventi per “facilitare la convivenza pacifica” fra traffico motorizzato, pedoni, ciclisti e bambini, in altre zone del nostro paese” specificano dalla civica venegonese.