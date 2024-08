news

La situazione nel mercato delle criptovalute resta difficile. Gli esperti hanno previsto per mesi che il prezzo del Bitcoin sarebbe arrivato a 100.000 dollari e che la maggior parte delle altcoin sarebbe esplosa di riflesso.

Nella prima metà dell’anno c’è stata anche una forte tendenza al rialzo, ma da allora non è successo molto altro. Anche le meme coin sono esplose nella prima metà dell’anno, il che significa che quest’anno molte meme coin hanno raggiunto una capitalizzazione di mercato da 1 miliardo di dollari. Ma anche in questo caso la domanda si è stabilizzata. Almeno fino ad ora.

Ora, una balena crypto sta facendo parlare di sé perché ha investito 6 milioni di dollari in una meme coin. Ecco di chi si tratta.

6 miliardi di dollari investiti su PEPE

Ci si aspetta sempre che le balene sappiano qualcosa che gli altri non sanno, o che almeno prendano decisioni migliori. Dopotutto, hanno già guadagnato così tanti soldi da potersi permettere di investire milioni di dollari in una sola criptovaluta.

Pertanto, si tratta anche un metodo popolare per copiare le azioni di questi grandi investitori e acquistare le stesse monete per sperare in grossi guadagni. Al momento, un investitore sconosciuto che ha acquistato 6 miliardi di dollari di PEPE, aspettandosi evidentemente un rally della meme coin.

L’acquisto considerevole è avvenuto tramite il popolare exchange crypto Kraken. Ora possiede token PEPE per un valore di quasi 10 milioni di dollari. Una somma incredibile se si considera che si tratta di una meme coin.

Il valore di PEPE però è sceso

Non è detto però che l’investitore sappia qualcosa che gli altri non sanno. Dopotutto, aveva già scommesso su PEPE in precedenza e il prezzo è poi crollato in modo significativo. Questo, di recente, lo ha spinto a vendere alcuni dei suoi token in perdita, per poi investire nuovamente milioni di dollari tre giorni dopo. Tuttavia, questa uscita a breve termine ha dato i suoi frutti, in quanto l’investitore è stato in grado di rientrare nel mercato a un prezzo significativamente più basso.

Come molte altre altcoin, anche PEPE ha vissuto un mese difficile. Il prezzo è sceso di oltre il 30% in questo periodo. Ha addirittura perso il 56% rispetto al suo massimo storico. Tuttavia, ci sono buone possibilità che PEPE torni a salire se il Bitcoin dovesse continuare la sua tendenza al rialzo. Le meme coin potrebbero tornare a essere tra i grandi performer del mercato, ed è per questo che sempre più investitori stanno puntando sulla nuova Pepe Unchained ($PEPU).

Pepe Unchained: PEPU meglio di PEPE?

Pepe Unchained ($PEPU) è una nuova meme coin che non si basa solo su PEPE. Anche se i successori di una moneta famosa possono avere un grande successo, di solito non si avvicinano mai ai loro predecessori.

Con Pepe Unchained, è stato creato qualcosa che forse supera anche il token originale. La nuova moneta è dotata di una propria blockchain, che ha già garantito un grande successo ad altre meme coin come Dogecoin (DOGE).

Attualmente i token $PEPU sono disponibili soltanto nella fase di prevendita, ma presto potrebbero essere al centro di un nuovo ecosistema che potrebbe nascere intorno alla catena PEPU.

Il Layer 2 di Ethereum consente transazioni più veloci ed economiche, il che significa che presto potrebbero essere lanciate migliaia di nuove monete, il che probabilmente renderebbe $PEPU estremamente popolare, molto rapidamente.

Analisti e popolari YouTuber come Samubit, sospettano che questo potrebbe essere accompagnato da un massiccio aumento del prezzo dopo la quotazione sugli exchange di criptovalute. Ecco perché gli investitori hanno già acquistato token $PEPU per un valore di quasi 10 milioni di dollari nella prevendita.

Come investire nel nuovo token PEPU

Acquistare il token PEPU è davvero molto semplice. Inizia creando un portafoglio di criptovalute utilizzando piattaforme come MetaMask, Coinbase Wallet, o Wallet Connect, disponibili come estensioni del browser o app mobili.

Dopo aver configurato il tuo portafoglio, procurati criptovalute come Ethereum (ETH) o Tether (USDT) tramite exchange come Binance, Coinbase o Kraken, e trasferiscile al tuo wallet.

Per acquistare PEPU, visita il sito ufficiale di Pepe Unchained, collega il tuo portafoglio alla piattaforma, seleziona la criptovaluta desiderata e conferma l’acquisto. I token PEPU saranno visibili subito dopo la fine della prevendita nel tuo wallet una volta completato l’acquisto. Assicurati di controllare le eventuali commissioni e opzioni di pagamento disponibili.

VAI ALLA PREVENDITA DELLA NUOVA MEME COIN PEPU