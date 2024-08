Basket

SARONNO – Si è aggiunto al roster il primo giorno di raduno anche Niccolò Giulietti, il secondo acquisto estivo dell’Az Pneumatica Robur Saronno dopo l’approdo in Serie B Nazionale Old Wild West.

Ala di 196 centimetri, un passato con la maglia della Juvi Cremona, con la quale ha ottenuto la promozione e successivamente disputato il campionato di Serie A2, è a disposizione di coach Gambaro sin dal primo allenamento. Classe 2001, porta al gruppo la freschezza di una giovane carriera, ma anche esperienza di categoria. Giulietti è cresciuto nel settore giovanile di Libertas Cernusco, prima di un passaggio in Urania Milano e l’esperienza alla Murrieta Valley High School in California. Qui era stato notato e gli erano arrivate offerte per frequentare il college negli Stati Uniti, ma ha preferito tornare in Italia per motivi di studio e pallacanestro. A seguire la scalata con la Juvi Cremona, protagonista nella promozione dalla B Nazionale e di due annate in Serie A2, rallentata solamente l’anno scorso da un lungo infortunio. Arriva a Saronno andando a rinforzare, insieme a Giacomo Maspero, annunciato a luglio, il roster che ha cominciato ieri la nuova stagione.

Dice Niccolò Giulietti, ala Az Pneumatica Robur Saronno: “Riparto dopo l’infortunio in una società che ha vinto il campionato ed è salita in una nuova categoria, questo mi rende molto orgoglioso perché, nella scelta, ho sentito subito fiducia nei miei confronti. Spero di ripagare tutte le attese. Ringrazio l’allenatore e la società per l’opportunità. Sono pronto e carico per questa nuova stagione. Porto l’esperienza delle categorie superiori in un gruppo che è abituato a vincere, ma non ha ancora mai giocato a questo livello. Spero di poter dare una mano a chi scopre questo nuovo Mondo, ma altrettanto io stesso di imparare da chi come Negri e Maspero ha già dimostrato tantissimo”.

Marco Novati, Gm Az Pneumatica Robur Saronno: “Sono convinto sia del roster in generale che dei nuovi innesti, di indubbia qualità. Ci portano esperienza, conoscenza del gioco e della categoria, oltre che un ottimo livello tecnico. Abbiamo mantenuto la nostra identità e anche i nuovi arrivi pensiamo si possano sposare al meglio con la nostra filosofia. Non credo sarà una stagione facile, ma sono convinto che potremo cogliere le nostre belle soddisfazioni. La differenza la farà ancora una volta, come sempre è stato nei recenti successi, il lavoro in palestra e la forza del gruppo. E su questo possiamo garantire che l’impegno sarà massimo”.

(foto: Niccolò Giulietti col presidente roburino Ezio Vaghi)

