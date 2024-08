Sport

SARONNO – Pronti, partenza, via. Torna a spingere sull’acceleratore l’AZ Robur Saronno. A poco più di un mese dall’inizio del campionato di Serie B Nazionale, i biancoazzurri si sono dati ritrovo ieri sera per cominciare la preparazione pre-stagionale. Alla guida della banda, il nuovo coach Stefano Gambaro. A supporto, i confermati assistenti Ezio De Piccoli e Gianni Bettoni e il preparatore atletico Francesco Giandomenico. Il roster è composto dalla gran parte dei giocatori dello scorso anno e, in sostituzione ai partenti Ugolini e Romanó, si aggiungono al gruppo il lungo Giacomo Maspero e l’ala Niccoló Giulietti, giocatori che conoscono la categoria e daranno una grande mano.

Per cominciare, lavoro su campo e palestra, poi due amichevoli di lusso : sabato 24 agosto contro Cantù (Serie A2) e mercoledì 4 settembre a Bormio contro i tedeschi di Francoforte (Bundesliga, massima competizione nazionale). A seguire, altri tornei e amichevoli, fino al 29 settembre che sancirà l’inizio del campionato per i saronnesi. Un campionato nuovo ed emozionante, al quale i ragazzi cercheranno di prepararsi nel migliore dei modi.



