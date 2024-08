Calcio

SARONNO – Rush finale del pre-season per il Fbc Saronno (Eccellenza): prima della Coppa Italia ci sono ancora tre amichevoli. Si gioca giovedì 22 agosto allo stadio comunale San Paolino di via San Paolino a Milano dove i biancocelesti alle 19 se la vedranno con lo Sporting Barona, formazione di Promozione. Sabato sera quindi allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi a Saronno l’incontro con il Seregno (Promozione) alle 20.30.

Mentre lunedì 26 alle 11, a Chiavari in Liguria, i saronnesi di mister Marco Varaldi (nella foto, di Letizia Elli) giocheranno contro i locali della Virtus Entella, società di serie C con la quale il Saronno ha avviato una partnership.

Il pensiero andrà poi al debutto in Coppa Italia: domenica 1 settembre alle 16 allo stadio di via Ferrucci a Castelli di Calepio nella Bergamasca, contro la squadra locale, alle 16.

